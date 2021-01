Regering vil forlænge lovpakke om corona-kriminalitet til 2022

Den lovpakke, der giver hårde straffe for corona-kriminalitet, skal forlænges med et år, mener regeringen.

Regeringen vil forlænge de markant skærpede straffe for kriminalitet med baggrund i covid-19 til 2022. Loven står ellers til at falde for sin såkaldte solnedgangsklausul 1. marts.

Det fremgår af et lovforslag, der er fremsat i Folketinget.

Lovpakken, der blev hasteindført i foråret 2020, mangedobler bøder for tyveri af værnemidler, giver årelange straffe for snyd med hjælpepakker og høje bøder for brud på forsamlingsforbuddet.

- Under covid-19-epidemien i Danmark er der desværre set en række eksempler på kriminalitet, som har baggrund i eller sammenhæng med epidemien.

- Det gælder ikke mindst svigagtig udnyttelse af hjælpepakkerne, hvor myndighederne modtager et stadigt stigende antal anmeldelser.

- Det indebærer, at det danske samfund stadig ser ind i et kriminalitetsbillede, som svarer til det, der i foråret nødvendiggjorde lov nummer 349 (forårets lovpakke, red.), skriver justitsminister Nick Hækkerup i sin fremsættelse af lovforslaget.

