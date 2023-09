Regering vil klodse bremserne på banders leasingfinte

Der skal gøres op med de brodne kar i leasingbranchen.

Det slår regeringen fast i et udspil til en ny bandepakke, som er blevet præsenteret tirsdag.

Politiet vurderer nemlig, at leasingbranchen er forbundet med flere former for økonomisk kriminalitet, som i visse tilfælde har kobling til bandemiljøet.

Regeringen foreslår at øge kontrollen med synshallerne og deres toldsyn af importerede køretøjer.

Derudover skal politiet have bedre værktøjer til at undersøge, om en bil er "klonet".

Det betyder, at stelnummeret fra en lovlig bil bruges til at skjule identiteten af en stjålet bil. Køretøjet bliver desuden udstyret med falske told- og registreringsdokumenter. Herefter bliver det godkendt i en synshal og leases ud.

De Danske Bilimportører glæder sig over udspillet, siger formand Mads Rørvig.

- Vi vurderer, at det vil have en stor effekt at stramme op på toldsyn og biler, der kommer ind over grænsen. Vi har - ligesom politiet - en formodning om, at der er meget svindel i branchen der, lyder det.

Mads Rørvig savner dog én ting.

- I regeringsgrundlaget lyder det, at man vil se på en licensordning for leasingselskaber. Den kommer nok senere, men der kan man sætte en prop i hullet, inden man får mulighed for at svindle.

- I dag kan du bare gå på nettet og stifte et leasingselskab uden videre. Vi ønsker, at ligesom du som privatperson ikke kan stifte en bank uden kapital og en fit and proper-vurdering, bør du heller ikke kunne det i leasingbranchen.

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark.

/ritzau/