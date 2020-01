Regering vil samle magten hos bogmesteren i de fire største byer

Hvis det står til Socialdemokratiet, skal magten samles hos den øverste borgmester i de fire største byer.

Regeringen vil afskaffe rådmænd og fagborgmestre i de fire største byer som en del af en reform af udligningsordningen, der præsenteres torsdag.

Det er byer, hvor Socialdemokratiet sidder med den øverste borgmesterpost.

Borgmestrene i København samt Aarhus, Odense og Aalborg vil i stedet blive ansvarlig for hele den kommunale forvaltning. Rådmænd og fagborgmestre får dog lov til at beholde titel og løn.

Det erfarer avisen Danmark.

Der findes rådmænd i de tre store byer, mens det i København kaldes fagborgmestre.

Tiltaget sker som en del af udspillet til en udligningsreform, som den socialdemokratiske etpartiregering vil præsentere torsdag.

På forhånd har statsminister Mette Frederiksen (S) over for avisen Danmark og DR kunne løfte sløret for, at hovedstadsområdet og Østjylland skulle bidrage med flere penge.

Det skal skabe en bedre balance mellem land og by. Ifølge avisens oplysninger vil det medføre en besparelse på omkring 250 millioner kroner.

Indgrebet mod rådmænd og borgmestre vil betyde, at magten samles hos den øverste borgmester i kommunerne.

- Det kommer som et lyn fra en klar himmel. Det er ikke noget, man har gået og diskuteret i den kommunale verden, siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Kommunal udligning er en økonomisk ordning, der overfører penge mellem de 98 kommuner i Danmark. Det skal sikre, at alle kommuner kan udføre deres opgaver.

I regeringens kommende udspil vil 60 kommuner komme til at modtage penge, mens 38 kommuner kommer til at betale.

Gentofte Kommune er den kommune, der kommer til at afgive mest, mens Kalundborg Kommune kommer til at modtage flest penge.

Det er endnu ikke kommet frem, hvordan det specifikt forholder sig med de øvrige kommuner.

/ritzau/