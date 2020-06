Regeringen åbner for at hæve dagpengesats i coronakrise

Regeringen er villig til at overveje at give tillæg til dagpengesatsen, som ekspertudvalg har foreslået.

Regeringen åbner ifølge mediet Finans for, at der kan gives et tillæg til dagpengesatsen, hvis lønmodtagere vil gå ned i tid, når regeringens lønkompensation udløber. Det gør den til september.

Det har regeringen ellers hidtil afvist.

Et tillæg vil betyde, at de lønmodtagere, som på virksomhedernes opfordring vælger at gå på deltid, kan få suppleret lønnen med dagpenge.

Åbningen er kommet på bordet under forhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en aftale om en såkaldt arbejdsdeling.

Ifølge Finans står der i et kort skriftligt oplæg til forhandlingerne, at et tillæg til dagpengene "kan overvejes".

Det er regeringens økonomiske ekspertudvalg, som i forrige uge foreslog at lade en aftale om såkaldt arbejdsfordeling erstatte lønkompensation.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i en periode arbejder på nedsat tid, mens de får løn fra virksomheden for deres timer, og derudover får de supplerende dagpenge for resten.

Forskellen mellem løn og dagpenge er for mange lønmodtagere i dag så stor, at arbejdsfordeling reelt vil betyde en stor nedgang i indkomsten.

Hverken Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, eller 3F-formand Per Christensen har ønsket at kommentere de igangværende forhandlinger.

Per Christensen har tidligere sagt, at han mener, at man bør hæve dagpengene til 25.000 kroner om måneden i tre måneder, så et stigende antal arbejdsløse kan klare sig bedre gennem coronakrisen.

Dagpengesatsen er i dag på lige over 19.000 kroner.

/ritzau/