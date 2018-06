Regeringen ændrer restriktioner på brug af Roundup-pesticid

Miljøministeren forbyder brug af glyfosat, bedre kendt som Roundup, efter første spiring.

Regeringen vil ændre restriktionerne på brugen af pesticidet glyfosat, som forbrugere og landmænd måske kender bedre under produktnavnet Roundup.

Hvor det tidligere var tilladt at bruge pesticidet indtil 30 dage før høsten, vil miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gøre det forbudt efter første spiring hos såkaldt konsumafgrøder.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet til Ritzau.

Konsumafgrøder dækker over afgrøder såsom korn, ærter og maltbyg, der indtages af forbrugerne.

Restriktionerne på brugen af glyfosat, som er det mest brugte pesticid i Danmark, blev vedtaget i pesticidaftalen på Christiansborg. Med i aftalen er ud over regeringen Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og De Radikale.

- I pesticidaftalen lovede vi hinanden, at vi ville forbyde brug af glyfosat 30 dage før høst, men der har været tvivl om, hvorvidt nogle landmænd så ville sprøjte for eksempel 31 dage før. Den tvivl fjerner vi nu med det nye forbud, siger Jakob Ellemann-Jensen.

De nye regler træder ifølge ministeriet i kraft 1. juli.

Ministerens seneste justering af restriktionerne imponerer dog ikke Dansk Naturfredningsforening.

- Det kommer ikke til at gøre den store forskel. Det handler udelukkende om, at det bliver lettere at kontrollere det forbud, der allerede eksisterer, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

- Så i selve det nye tiltag, ligger der ikke meget nyt

Hun var selv Enhedslistens ordfører på området, da aftalen blev lavet. Dengang argumenterede hun for, at aftalen var for uambitiøs. Det mener hun stadig.

- Restriktionerne om at man ikke må sprøjte 30 dage før høst, gælder kun i korn, som vi skal spise, såsom brødkorn. Det gælder ikke for de meget store arealer, hvor vi i Danmark dyrker korn til foder, siger Maria Reumert Gjerding.

- Det man burde gøre, var at forbyde sprøjtningen med Roundup alle steder, siger hun.

/ritzau/