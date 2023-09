Regeringen afblæser energikrise og maksimal temperatur

For et år siden hærgede energikrisen i Europa, og der blev indført en maksimal temperatur på 19 grader i offentlige bygninger såsom skoler og borgerservice.

Men flertalsregeringen ophæver tirsdag den instruks. Det betyder, at offentlige arbejdspladser igen må have en temperatur på mellem 20 og 23 grader.

- Heldigvis står både Danmark og Europa et bedre sted end sidste år. Energipriserne er lavere, og Europas energilagre er godt fyldte. Regeringen ophæver derfor instruksen om 19 grader i statens bygninger, siger energiminister Lars Aagaard (M) i en pressemeddelelse.

Fyringssæsonen står for døren, og derfor opfordrer regeringen til igen at huske de gode energisparevaner fra sidste år.

For det er fortsat afgørende, at vi sparer på energien og dermed ruster både Danmark og Europa til at komme godt igennem hele vinteren.

- Begrænsning af energispild er fortsat den største forsikring mod stigende priser og forsyningsproblemer. Regeringen overvåger den danske og europæiske forsyningssituation nøje, og vi er klar til at handle, hvis situationen ændrer sig, siger ministeren.

