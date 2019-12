Regeringen afviser at have rådgivet Færøerne i 5G-sag

Det er en misforståelse, at Danmark skulle have rådgivet Færøerne om valg af teleleverandør, siger minister.

Flere medier har skrevet, at Udenrigsministeriet skulle have advaret Færøerne mod at vælge teleudbyderen Huawei til at udrulle 5G-data.

Det har ministeriet allerede afvist, og efter et mere end to timer langt møde i Udenrigspolitisk Nævn om pres fra Kina i teleudbydersagen, siger udenrigsminister Jeppe Kofod, at der er tale om en misforståelse.

- Der har været mange forlydender – også fra medierne har jeg set. Det er jo ikke sådan, at Udenrigsministeriet har rådgivet Færøerne om noget i den her konkrete sag. Altså i forhold til teleudbyder og så videre. Det har man ikke, siger ministeren.

Spørgsmål: Men har der været forbindelse mellem Udenrigsministeriet og Landstyret i Færøerne?

- Vi har jævnligt kontakt med Landsstyret, men der har ikke været noget om rådgivning af teleleverandør. Det er en misforståelse, siger Jeppe Kofod.

Spørgsmål: Når du siger, at der ikke har været rådgivning fra de danske myndigheder, er det så både formelt og uformelt?

- Når jeg siger, at der fra Udenrigsministeriet ikke har været valg af teleleverandør, så er det jo det, som jeg gerne vil understrege.

Det er et lydklip, der end ikke er offentliggjort, som har startet et større politisk slagsmål i Danmark og verden.

På lydklippet truer den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, ifølge Berlingske den færøske lagmand, Bárdur Nielsen.

Han siger, at hvis ikke de færøske teleselskab Færoya Tele vælger kinesiske Huawei til at udrulle 5G-mobildata, så kan Færøerne glemme at få en handelsaftale med verdens mest folkerige land.

Jeppe Kofod siger, at Danmark stiller gerne rådgivning til rådighed, man at teleområdet er hjemtaget af Færøerne, og det er dermed et område, som øgruppen selv styrer.

/ritzau/