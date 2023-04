Regeringen anklages for klimahykleri ved at overveje gasfelt

Danmark er gået forrest for en fremtid uden gas og olie, men regeringen overvejer nu at tillade ny udvinding i Nordsøen. Det kritiserer røde partier.

Den socialdemokratiske regering medstiftede i 2021 en international alliance, som går ud på, at det skal være slut med olie og gas.

Men for nylig modtog trekløverregeringen en ansøgning fra et norsk olie- og gasselskab, som gerne vil søge efter og udvinde gas. Enhedslisten og Alternativet mener, at regeringen er hyklerisk.

- Man kan ikke på den ene side høste pointene ved at gå forrest på den grønne dagsorden og danne alliancer med andre lande for at stoppe udvinding og samtidig give en tilladelse med den anden hånd, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL).

Potentialet i feltet svarer til cirka 2,5 gange det årlige gasforbrug i Danmark, hvilket betragtes som forholdsvis beskedent.

Regeringen overvejer at tillade det af hensyn til forsyningssikkerheden.

I 2021 stiftede Danmark alliancen mod gas og olie med Costa Rica. Den hedder Beyond Oil and Gas Alliance og blev stiftet på FN-klimamødet COP26 i Glasgow.

Enhedslisten anklager regeringen for dobbeltmoral.

- Hvis de godkender ansøgningen, vil gasalliancen være det vildeste bluffnummer. Det vil stille Danmark utrolig dårligt internationalt, at man ikke kan stole på det, der bliver sagt, når aftaler indgås.

- Det ville være den vildeste dobbeltmoral, siger Mai Villadsen.

For nylig indgav det norske olie- og gasselskab Noreco den første uopfordrede ansøgning om at søge efter gas siden Nordsøaftalen fra 2020. Den sætter en slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Aftalen holdt en dør åben for at udstede nye licenser for at sikre langsigtede vilkår for branchen frem mod slutdatoen.

Alternativet er oprørt.

- Det er absurd tonedøvt af regeringen overhovedet at åbne op for at gå denne vej. Det ville klæde den at være at være langt mere progressiv på klimadagsordenen.

- Desværre ikke kun i klimapolitikken, men ærlig talt i al politik, de præsenterer for tiden, siger politisk leder Franciska Rosenkilde (AL).

Ifølge Det Internationale Energiagentur er der ikke plads til flere investeringer i nye olie- og gasprojekter.

Det ville gå ud over Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader.

Sidste år godkendte Energistyrelsen en udbygning af Solsort-feltet, der ligger i Nordsøen og kan udvinde olie og gas i slutningen af 2023.

Ritzau har forgæves forsøgt at få et interview med global klimaminister Dan Jørgensen (S), der står bag alliancen på Danmarks vegne.

/ritzau/