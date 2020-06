Regeringen arbejder på at lempe rejsevejledninger

B.T. skriver, at Udenrigsministeriet arbejder på at løsne op for rejsevejledningerne.

Ifølge en mail fra Udenrigsministeriet til B.T. arbejder regeringen på en ny model for rejsevejledninger, der vil give mulighed for mere udrejse og før den ellers udmeldte dato 31. august.

- Regeringen arbejder på at finde en ny model for rejsevejledningerne, så danskerne kan rejse frit igen så hurtigt som muligt, og gerne inden den 31. august, skriver Udenrigsministeriet til B.T.

Rejsevejledningen til hele verden blev strammet voldsomt tidligere i år, da coronavirus gjorde, at al udrejse blev frarådet.

Efterfølgende er rejsevejledningerne til enkelte lande blevet lempet.

/ritzau/