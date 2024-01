Regeringen bakker op om forbud mod udenlandske flag

Regeringen støtter beslutningsforslag om at forbyde flagning med udenlandske flag.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau.

Dog er det ikke realistisk at have lovgivningen på plads inden sommeren, siger ministeren.

Samtidig skal det drøftes, hvordan afgrænsningen skal være, så for eksempel det tyske mindretal får mulighed for at flage med det tyske flag.

- Det er regeringens samlede holdning, at vi skal genindføre regler for flagning i Danmark, siger Peter Hummelgaard.

Tidligere har der ellers været forvirring om regeringens holdning.

Regeringspartiet Moderaterne har tidligere talt imod et forbud, mens det andet regeringsparti Venstre har talt for et forbud.

Men nu står regeringen samlet, når forslaget fra Danmarksdemokraterne skal førstebehandles torsdag.

Peter Hummelgaard siger, at det blandt andet er for at sikre Dannebrogs særstatus.

- Set med hele regeringens øjne så er det ikke kun et flag. Det er også noget, der binder os sammen, siger han.

Det skal dog være muligt at gradbøje lovgivningen. Det gælder både det tyske mindretal, men der kan også være andre situationer, hvor man skal kunne søge om dispensation.

Det kan for eksempel være, hvis en kommune modtager en venskabsby fra "et fremmed land". Her kan det blive aktuelt at søge om at flage med et udenlandsk flag, siger ministeren.

Der kan godt skydes en hvid pil efter at have et lovforslag klar på denne side af sommerferien. Men Peter Hummelgaard understreger, at det vil være udarbejdet, før 2024 slutter.

/ritzau/