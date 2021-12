Regeringen beder ikke andre om at forsøge at genskabe sms'er

Regeringen vil ikke bede andre aktører om at forsøge at genskabe automatisk slettede sms'er i minksagen, hvor millioner af mink er blevet aflivet.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) efter et samråd om sagen, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) og nøglepersoner automatisk har slettet sms'er, som kunne være relevante.

- Når vi står der, hvor vi står nu, så tror jeg simpelthen ikke, at det giver merværdi at henvende sig flere steder og sige, så skal det også tjekkes her.

- Så vi vil ikke foretage os yderligere i forhold til det her. Efter vores opfattelse har vi gjort det, der skal til. Vi vil ikke gøre mere, siger justitsministeren.

Statsministeren og justitsministeren var tirsdag i samråd om sagen, som udspringer af, at millioner af mink skulle aflives uden lovgrundlag.

Private aktører har givet udtryk for, at de måske vil kunne genskabe automatisk slettede sms'er fra statsministeren og nøglepersoner i Statsministeriet.

Men regeringen tvivler på, at det vil kunne lade sig gøre.

- Intet er umuligt for dem, der ikke selv skal gøre det. Jeg synes, at der er sket en helt urimelig mistænkeliggørelse af vores politi, siger Hækkerup uden at uddybe, hvem der er kommet med den.

Tidligere har it-sikkerhedsekspert i CSIS Peter Kruse vurderet, at der var "gode muligheder" for det. Tirsdag siger han, at der ikke er tilstrækkelig offentlig viden til at give et bud på det.

Hækkerup understreger, at hverken politiet eller Forsvarets Efterretningstjeneste har kunnet genskabe de slettede sms'er fra Mette Frederiksen og andre nøglepersoner i minksagen.

Politiet har brugt samme metode, som de bruger i "den alleralvorligste kriminalitet" ifølge justitsministeren.

- Skulle man så forestille sig, at der ved siden af det skulle findes nogle private firmaer, som ville kunne gøre det bedre. Det tvivler jeg på, siger justitsministeren.

Statsministeren kunne tirsdag ikke svare på, hvor mange telefoner hun har haft i perioden. Og hun kan ikke garantere, at ministeriet har identificeret alle telefoner, der kunne være relevante.

Det sagde hun også på et pressemøde 3. november.

Politiet har forsøgt at genskabe sms'erne, fordi de kan være relevante i forhold til at belyse, hvem der vidste, at der ikke var lovgrundlag i sagen om aflivning af mink af hensyn til folkesundheden.

/ritzau/