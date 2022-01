Regeringen bekræfter: Ministre bliver væk fra vinter-OL i Kina

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bekræfter, at regeringen ikke deltager ved vinter-OL.

Det betyder, at ingen ministre vil deltage ved vinterlegene i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Man har ifølge ministeren taget beslutningen, fordi man er meget bekymret over menneskerettighedssituationen i Kina.

- Det er ingen hemmelighed, at vi fra dansk side er meget bekymrede over menneskerettighedssituationen i Kina.

- Det har jeg selv gjort klart ved flere lejligheder, senest direkte over for den kinesiske udenrigsminister, da jeg besøgte Kina i november, siger han i en skriftlig kommentar.

Regeringen har forsøgt af få en fælles EU-linje for boykottet. Men det er ikke lykkedes for de 27 medlemslande at blive enige. Landene har "truffet forskellige valg om vejen frem", lyder det.

Selv om regeringen ikke kommer til at deltage, kan de danske atleter dog stadig godt deltage.

Og de kan regne med opbakning fra ministeren.

- De danske atleter kan regne med regeringens fulde opbakning. Og vi kommer til at heppe på dem, præcis som vi plejer.

- Men vi kommer til at gøre det hjemmefra og ikke fra lægterne i Beijing, skriver han.

/ritzau/