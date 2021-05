Regeringen: Danmarks økonomi vokser lidt mere end ventet

Sådan ser regeringen på Danmarks økonomi de næste år

Finansminister Nicolai Wammen (S) har tirsdag præsenteret regeringens økonomiske redegørelse. Den offentliggøres tre gange årligt - i maj, august og december.

Her er en status over dansk økonomi og en prognose for, hvordan regeringen regner med, at det vil gå de kommende to år:

Vækst i bnp (bruttonationalprodukt):

2020: -2,7 procent, 2021: 2,4 procent, 2022: 3,6 procent.

Privatforbrug, realvækst:

2020: -1,9 procent, 2021: 2,7 procent, 2022: 4,3 procent.

Stigning i priser på enfamiliehuse:

2020: 4,7 procent, 2021: 11,2 procent, 2022: 3,1 procent.

Underskud på den strukturelle saldo i procent af bnp. Den afgør, om den finanspolitik, politikerne beslutter, lever op til budgetloven, der siger, at det årlige strukturelle underskud højst må være på 0,5 procent af bruttonationalproduktet:

2020: 0,4 procent, 2021: -0,5 procent, 2022: -0,3 procent.

Vækst i det offentlige forbrug:

2020: -0,1 procent, 2021: 3,8 procent, 2022: -0,9 procent.

Kilder: Økonomisk Redegørelse maj 2021, Finansministeriet.

/ritzau/