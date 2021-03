Regeringen dropper bøde for manglende isolation i Vollsmose

Minister siger, at det vil kunne give bagslag, hvis borgere i Vollsmose får bøde for ikke at gå i isolation.

Det kommer alligevel ikke til at koste borgere i Odense-bydelen Vollsmose en bøde, hvis de undlader at gå i isolation, når de er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag under ministrenes spørgetid i Folketingssalen.

Mandag fik regeringen ellers opbakning fra Folketingets epidemiudvalg til netop dette.

Men da regeringen samtidig måtte se et flertal i udvalget forkaste et forslag om, at det skulle være en pligt for borgerne i Vollsmose at lade sig teste, går regeringen ikke videre med elementet med bøde for manglende isolation.

- Jeg har spurgt Epidemikommissionen, det vil sige vores sundhedsmyndigheder, om det, siger Magnus Heunicke.

- Deres vurdering er, at det er uklogt rent epidemiologisk at gå videre med et krav om isolation, hvis der ikke er et krav om testning. De to ting hænger simpelthen sammen.

- Derfor vil jeg sende et brev til Folketingets epidemiudvalg, hvor jeg redegør for, hvorfor vi vælger ikke at gå videre dér. For vi vil ikke gøre noget, som vores sundhedsmyndigheder advarer imod.

- For faren kunne så være, at der ville være færre, der ville lade sig teste. Og vi skal have flere til at blive testet, ikke kun én gang, men én gang om ugen i de boligområder, hvor der er stor smitte, siger han.

Kun medlemmerne fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Folketingets epidemiudvalg stemte for forslaget om, at der skulle være en testpligt i Vollsmose, og at det skulle koste en bøde, hvis man ikke ville lade sig teste.

Udvalget består af 21 folketingsmedlemmer, og da de to partier tilsammen kun har ni medlemmer, var et flertal imod forslaget, som Epidemikommissionen havde indstillet.

- Det skuffede og overraskede mig, at Folketinget ikke fulgte myndighedernes klare indstilling, siger Magnus Heunicke onsdag.

Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, sagde tirsdag til Jyllands-Posten, at de to forslag hang sammen, og at det var "helt håbløst" at gøre det ene uden at gøre det andet.

- Hvis der alene er tvang om isolation, så vil dem, der tøver med at være med i den smitteforebyggende indsats, bare lade være med at lade sig teste. For bliver du ikke testet, bliver du ikke isoleret.

- Incitamentet til at lade sig teste falder. Det er direkte kontraproduktivt for at håndtere et udbrud, sagde Jens Lundgren til Jyllands-Posten.

/ritzau/