Regeringen dropper krav om seks overnatninger for norske turister

Krav om seks overnatninger blev indført ud fra et forsigtighedsprincip. Det vil ikke længere gælde for Norge.

Det vil ikke længere være et krav, at turister bosiddende i Norge, skal overnatte seks dage i Danmark for at få lov til at krydse grænsen.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) på et samråd onsdag formiddag.

- En af de ting, som vi kommer til at gøre, og som vi kommer til at melde ud senere i dag, er, at Norge overgår til at være i grænselandsmodellen. Det vil sige, at seks dages-reglen ikke kommer til at gælde længere for personer med bopæl i Norge, siger han.

Justitsministeren og erhvervsminister Simon Kollerup (S) er indkaldt i samråd for at begrunde regeringens beslutning om at kræve, at turister skal overnatte seks dage for at få lov at komme ind i landet.

Nick Hækkerup fortæller, at regeringen har indført kravet om seks overnatninger ud fra et forsigtighedsprincip og for at begrænse turismen i særligt København.

Samrådsspørger Martin Geertsen (V) vil vide, hvornår regeringen påtænker at droppe kravet.

Det giver justitsministeren ikke noget svar på. Han siger blot, at målet er at vende tilbage til normalen så hurtigt som muligt.

Regeringen åbnede i første omgang for turister fra Norge, Island og Tyskland fra 15. juni. Dog var det i begyndelsen ikke tilladt at overnatte i København og Frederiksberg.

Men efter protester fra oppositionen og det københavnske besluttede regeringen at ændre den beslutning, så turister også kan overnatte i hovedstaden.

