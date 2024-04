Regeringen dropper lempelse af kontrol med våbeneksport

Regeringen dropper at lempe kontrol med danske virksomheders eksport af militært udstyr.

Det skriver Dagbladet Information og Danwatch på baggrund af et svar, som justitsminister Peter Hummelgaard (S) har sendt til Folketinget.

Regeringen besluttede sidste år, at reglerne på området skulle lempes. Ifølge Information skete det efter pres fra erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

Beslutningen blev dog aldrig ført ud i livet, og nu er den altså helt droppet.

I svaret sendt til Folketinget lyder det ifølge avisen fra ministeren, at det ikke "inden for rammerne af Danmarks EU-retlige og internationale forpligtelser vedrørende kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr er muligt at gennemføre lempelsen."

For en måned siden kunne Information og Danwatch fortælle om de planlagte lempelser af kontrollen samt DI's ønske om at få den gennemført.

Præcis hvordan regeringen havde besluttet at lempe kontrollen med danske virksomheders eksport af militært udstyr er ikke kendt for offentligheden, skriver Information.

Dokumenter fra Justitsministeriet, som Information og Danwatch har fået aktindsigt i, viser, at erhvervsorganisationen ønskede en lempelse.

Lempelsen, som DI efterspurgte, skulle gøre det muligt for danske virksomheder at eksportere militært udstyr via USA til lande, som de danske myndigheder ellers ikke godkender eksport til.

I dag risikerer danske virksomheder at få afslag på eksporttilladelse, fordi USA og Danmark har forskellige standarder for, hvilke lande man godkender militær eksport til, skriver Information.

Det skyldes, at Danmark modsat USA er bundet af EU's regler for våbeneksport og FN's våbenhandelstraktat. Reglerne forbyder blandt andet våbeneksport, der kan risikere at bidrage til krigsforbrydelser.

Juridiske eksperter har tidligere vurderet, at den lempelse, som DI efterspurgte, efter alt at dømme ville være i strid med de internationale regler, skriver Information.

Justitsminister Peter Hummelgaard har ikke ønsket at svare på Information og Danwatchs spørgsmål om sagen.

/ritzau/