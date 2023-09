Regeringen dropper næse til Ellemann efter pres fra opposition

Oppositionen vil for nu ikke give en næse - hård kritik - til økonomiminister og tidligere forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i forbindelse med sagen om indkøb af våben fra den israelske våbenproducent Elbit Systems, og derfor har regeringen droppet at give den.

Sagen er ikke afsluttet, og der kommer løbende nye oplysninger frem, ligesom en advokatundersøgelse sættes i gang. Den skal også inkludere Jakob Ellemann-Jensen.

Så en eventuel næse bør først diskuteres senere, oplyser en samlet opposition i en udtalelse.

- Den senere tid har vist, at sagen stadig ikke er afsluttet, i og med at der løbende kommer nye oplysninger frem, og at der igangsættes en uvildig undersøgelse af sagen. Mindretallet mener, at Finansudvalget løbende skal behandle sagen og på et senere tidspunkt konkludere, står der videre i udtalelsen.

Sagen er diskuteret på et møde i Finansudvalget torsdag. Ekstra Bladet beskrev tidligere i september, hvordan regeringen havde sendt et brev til Finansudvalget, hvori de foreslog at give Jakob Ellemann-Jensen en næse for sagen.

Regeringen har flertal og kunne i princippet selv give en næse til Ellemann, men det sker altså ikke.

En næse har ingen praktiske konsekvenser, men er et udtryk for, at Folketinget udtrykker kritik af en minister.

Elbit-sagen drejer sig om køb af nyt artilleri til Danmark. Jakob Ellemann-Jensen har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget om deadline for indkøb af nyt artilleri fra det israelske firma Elbit.

Folketinget fik at vide, at deadline var i slutningen af januar. Den var retteligt i juni.

Jakob Ellemann-Jensen har selv sagt, at han har handlet i god tro. Sagen har kostet nu tidligere departementschef i Forsvarsministeriet Morten Bæk jobbet.

/ritzau/