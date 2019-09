Regeringen dropper omstridt vejprojekt i Mariager

Der var i finanslovaftalen for 2019 sat 12 millioner kroner af til forundersøgelse. Nu skrinlægges projektet.

En investering på 12 millioner kroner til en forundersøgelse af Mariager Omfartsvej bliver nu droppet.

Det skriver TV2.

Investeringen var ellers en del af finanslovaftalen mellem den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti.

- Jeg mener ikke, at vi fortsat skal kaste skatteborgernes penge efter en Mariager Omfartsvej, siger transportminister Benny Engelbrecht til TV2.

Socialdemokratiet har ellers tidligere fastholdt, at omfartsvejen ville være en god investering. Samtidig blev projektet set som en del af Socialdemokratiets infrastrukturplan.

Det har tidligere været skønnet, at omfartsvejen ville koste 377 millioner kroner. Både det lokale erhvervsliv og eksperter har dog advaret om, at en omfartsvej ikke ville aflaste trafikken i Mariager.

Nu har den nye regering så valgt at droppe projektet helt.

- Der er så mange projekter rundt omkring i hele landet, hvor trafikanterne holder i timelange køer grundet trængsel på vejene. Derfor mener jeg, at vi skal tænke os godt og grundigt om, inden vi beslutter, hvilke projekter vi vil prioritere, siger Benny Engelbrecht og tilføjer:

- Og da der ikke længere ser ud til at være opbakning til omfartsvejen i Mariager, synes jeg, det er naturligt, at vi ikke bruger penge på fortsat at undersøge projektet.

/ritzau/