Regeringen dropper plan om udrejsecenter på Langeland

Med et flertal i Folketinget imod et udrejsecenter på Langeland skrinlægger regeringen planerne om et sådan.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) stopper planer om udrejsecenter på Langeland. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Regeringen oplyste i sidste uge, at den agtede at oprette centret, der skulle huse 130 udviste, kriminelle udlændinge, på Langeland.

Det blev mødt med stor modstand lokalt og i oppositionen på Christiansborg. Men det blev også mødt med modstand fra regeringens støtteparti SF, der også har borgmesterposten på Langeland.

- Det er meget tydeligt, at der er et flertal i Folketinget, som er imod at etablere et nyt udrejsecenter på Langeland, siger Mattias Tesfaye tirsdag aften til DR.

- Det er jeg selv lidt ærgerlig over, men jeg har også hele tiden sagt, at jeg kommer ikke til at tromle hen over et flertal i Folketinget. Trods alt.

Som resultat af, at regeringen stopper oprettelse af et nyt udrejsecenter på Langeland, "fortsætter status quo", oplyser ministeren videre.

Dermed bliver de omkring 130 tiltænkte beboere på et nyt udrejsecenter boende på Kærshovedgård nær Bording og Ikast i Midtjylland.

- Jeg har lige talt med borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, og jeg forstår godt, at han er lidt træt af situationen, siger Mattias Tesfaye til DR.

- Jeg synes, at de(borgerne i området, red.) har båret en stor opgave på vegne af hele det danske samfund i nogle år. Og det er regeringens holdning at de burde aflastet.

I en pressemeddelelse skriver Mattias Tesfaye, at partierne i Folketinget altid er velkommen med forslag til andre mulige placeringer.

- Det fremgår meget klart af loven, at det er en beslutning som skal træffes her i ministeriet og det er ministeren, der skal stå til ansvar for beslutningen, siger han til DR.

- Situationen har ændret sig, må man sige. Nu er vi i en situation, hvor Folketinget gerne vil have indflydelse.

- Hvis man påtager sig magten over et område, påtager man sig også ansvaret.

Staten har allerede købt grunden til Holmegaard på Langeland, hvor udrejsecenteret var tiltænkt at flytte ind for 13,5 millioner kroner.

Det bliver altså ikke aktuelt, hvilket glæder SF's udlændinge- og integrationsordfører, Carl Valentin.

- Det er fremragende, at ministeren havde taget bestik af, at vi var nogen, der sagde, at Langeland var en dårlig idé, så Langeland nu er taget af bordet, siger han til Ritzau.

- Vi håber, at vi kan få nogle reelle drøftelser om nogle alternative muligheder. Dem kan vi have nu i ro og mag.

- Jeg tror, det vigtige er, at langelænderne kan ånde lettet op.

