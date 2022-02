Regeringen dropper profileret vaccine-samarbejde

Regeringen opgiver det ellers stort anlagte vaccinesamarbejder med Østrig og Israel, der blev annonceret i foråret 2021. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en meddelelse, der er lagt på ministeriets hjemmeside fredag.

Samarbejdet blev ellers lanceret som endog meget vigtigt under covid-19, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) tog på besøg i Israel for at promovere det.

- Jeg kan konstatere, at der ikke er opbakning blandt partierne bag finanslovsaftalen til det konkrete samarbejde.

- Derfor har vi meddelt vores partnere i Østrig og Israel, at vi ikke kan gå videre med det konkrete samarbejde. Det har de udtrykt forståelse for, skriver uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da samarbejdet blev præsenteret sagde statsminister Mette Frederiksen, at man "ikke kan blive ved med at halse efter epidemien". Samarbejdet skulle både indebære forskning og produktion.

Det blev dog hurtigt mødt med voldsom kritik. Ikke bare for at gå uden om EU, men også fordi Folketingets partier ikke var informeret - eller havde godkendt - det udenrigspolitiske skridt.

- Så blev Mette Frederiksens PR-stunt afsløret. Hendes tur til den korruptionsanklagede Netanyahu har skadet forholdet til europæiske samarbejdspartnere, ikke skaffet en eneste vaccine og kun resulteret i foto-show.

- Mette leger bare politik med skatteborgernes penge!, skriver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, på Twitter om udmeldingen fredag.

På finansloven for 2022 blev der afsat penge til samarbejdet. Men blandt andre Enhedslisten mente ikke, at det klart fremgik, at det var det, pengene skulle bruges til.

- Det er at snige finansiering til et særdeles kontroversielt projekt ind ad bagdøren. Og bruge finansloven til at lukke det ind ad en kattelem. Det er ikke acceptabelt, har partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, tidligere sagt til Berlingske.

Fredag siger Jesper Petersen til Berlingske, at han "ikke har været grundig nok", når det kommer til kommunikationen med støttepartierne.

- Jeg synes ikke, at regeringen på nogen måde har lagt skjult på, at vi gerne ville det her, og at vi syntes, at det var en god idé.

- Men ja, jeg kan konstatere, at vores støttepartier ikke deler synet på sagen og heller ikke synes, at de har været informeret godt nok, siger han.

/ritzau/