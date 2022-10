Regeringen er blevet advaret om dårlige forhold i Rwanda

Regeringen har i interne dokumenter fået besked om kritisable forhold i Rwanda.

Det skriver Jyllands-Posten mandag på baggrund af aktindsigt i interne regeringsdokumenter.

Regeringen præsenterede sidste år en plan om at oprette danske centre til asylbehandling i Rwanda og underskrev en fælles erklæring så sent som i september.

I en indledende analyse fra juni 2021, som avisen har haft adgang til, omtales forholdene i landet, hvor tortur i henhold til lovgivningen er forbudt.

- Der foreligger imidlertid rapporter om tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling af tilbageholdte personer i myndighedernes varetægt, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i analysen ifølge Jyllands-Posten.

- Der foreligger ingen rapporteringer om, at der fra regeringens side har været igangsat undersøgelser af disse forhold.

Analysen melder også om vilkårlige tilbageholdelser af blandt andet den politiske opposition.

Derudover henviser analysen til, at en schweizisk ngo har advaret FN om diskrimination mod mindretal i Rwanda.

Der advares også om risiko for diskrimination af homoseksuelle i landet.

Også i et andet dokument, som avisen har fået adgang til, beskrives rapporter om tortur.

Jyllands-Posten har vist oplysningerne til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S). Han har ifølge avisen "ikke haft tid" til et interview.

Han udtaler i en skriftlig kommentar til avisen, at Rwanda tager "et stort ansvar" på flygtningeområdet. Her melder han også, at regeringen i Rwanda har forståelse for, at aftalen skal ske med "respekt for menneskerettighederne".

Jyllands-Posten har også tidligere på baggrund af aktindsigter beskrevet, at regeringen er blevet informeret om problemer i Rwanda.

Danmark er ikke det eneste land, der ønsker at sende asylansøgere til Rwanda.

Også Storbritannien er i gang med en plan. Men her har der været væsentlige problemer.

I juni skulle de første asylansøgere være fløjet fra Storbritannien til Rwanda.

Flyet blev imidlertid stoppet efter en beslutning af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Selskabet, der stod for driften af flyet, Privilege Style, afviser nu at stå for flere Rwanda-flyvninger.

