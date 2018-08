Regeringen er klar med håndtryksceremoni for statsborgerskab

Et håndtryk viser, at man har taget Danmark til sig, mener Inger Støjberg (V), der vil indføre en ceremoni.

Regeringen melder nu klart ud i debatten om håndtryk.

Udlændinge skal fremover give hånd under en særlig ceremoni, før de kan få dansk statsborgerskab.

- Håndtrykket er den måde, man hilser på hinanden i Danmark. Det er nu engang den måde, vi udviser respekt for hinanden her i landet. Derfor er det en helt naturlig del af en sådan ceremoni, siger udlændingeminister Inger Støjberg (V) til Jyllands-Posten.

Ceremonien blev aftalt politisk i juni, men først nu er detaljerne ved at falde på plads i lovforslaget.

Her fremgår det, at "en eller flere repræsentanter fra kommunen i forbindelse med ceremonien mødes ansigt til ansigt med deltagerne og trykker dem i hånden (udveksler et håndtryk)".

Det skal signalere, at man "har taget det danske samfund og danske værdier til sig".

