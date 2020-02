Regeringen er klar til at handle ved ny tilstrømning af migranter

Tyrkiet vil ikke længere lukke for sine grænseovergange for flygtninge og migranter, som vil til Europa.

Den danske regering er klar til at handle, efter at Tyrkiet har åbnet sine grænser.

Det meddeler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på Twitter, efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, lørdag meddelte, at han åbner Tyrkiets grænser, så migranter kan få adgang ind i Europa.

- Migranter ved græsk-tyrkisk grænse. Situationen meldes under kontrol. Danske myndigheder er til stede. Vi følger situationen tæt. Afgørende at beskytte EU's ydre grænse.

- Vi skal ikke have en situation som i 2015. Regeringen er klar til at handle, hvis situationen eskalerer, skriver Tesfaye.

Ministeren henviser til flygtninge- og migrantkrisen fra 2015. Hvad regeringen agter at foretage sig, hvis situationen udvikler sig til det værre, vides ikke.

Tilbage i 2015 blev motorveje i Danmark blandt andet lukket, efter at hundredvis af flygtninge nægtede at blive registreret som asylansøgere, men insisterede på at fortsætte deres rejse til Sverige.

Allerede inden Tesfayes melding har en række partier meldt sig på banen og appelleret til regeringen om at handle. Det drejer sig blandt andet om Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

For sidstnævnte udtaler politisk leder Alex Vanopslagh i en skriftlig kommenter:

- Danmark skal melde klart ud, at vi ikke agter at lade strømme af migranter komme ind over den danske grænse som i 2015.

- Det skal både migranter og landene syd for Danmark vide: De kan ikke komme af med migranter, som de lader vandre gennem deres lande, i Danmark.

Erdogans mål er formentlig at presse europæiske regeringer til at vise mere støtte i den konflikt, som Tyrkiet har med den syriske regeringshær i den nordlige syriske provins Idlib. Her mistede 34 tyrkiske soldater livet torsdag ved et luftangreb.

Et af Erdogans krav er, at EU skal tage imod flere flygtninge fra Syrien. Tyrkiet giver det syriske luftvåben skylden for angrebet. Rusland støtter militært det syriske regime og har deltaget i flyangreb i Idlib.

Tyrkiet underskrev en aftale med EU efter flygtningekrisen i 2015. Den betød, at Tyrkiet skulle stoppe flygtninge, der prøvede at komme ind i Europa. Til gengæld skulle EU give økonomisk støttet til syriske flygtninge i Tyrkiet.

Tyrkiet huser i dag 3,6 millioner syriske flygtninge. De er strømmet ind i landet under den ni år lange krig i Syrien.

Den tyrkiske regering frygter, at den syriske offensiv i Idlib ved grænsen til Tyrkiet vil gøre nye hundredtusinder til flygtninge.

- Vi er ikke i en situation, hvor vi kan håndtere en ny bølge af flygtninge, har Erdogan udtalt.

