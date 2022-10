Regeringen er med på hurtig undersøgelse af FE-sag

Hvis retssagen mod hjemsendt spionchef ikke påvirkes, er regeringen åben for at sætte undersøgelse i gang.

Regeringen følger sine støttepartier Enhedslisten og De Radikale og åbner nu også for, at der kan igangsættes en undersøgelse af dele af FE-sagen, inden straffesagen er afsluttet.

Det siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftelig kommentar.

- Vi har absolut intet ønske om, at det skal tage længere tid end højst nødvendigt. Det er omvendt afgørende, at den igangværende retssag ikke påvirkes hverken direkte eller indirekte af politisk igangsatte undersøgelser, siger han.

- Hvis de hensyn kan sikres, så er vi åbne over for, at undersøgelsen kan igangsættes, før straffesagen er afsluttet. For os er det i sig selv vigtigt, at et bredt politisk flertal står bag rammerne, så forløbet ikke politiseres.

/ritzau/