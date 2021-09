Regeringen er på vej med udspil: Vil sikre billige boliger

Der skal skabes bedre mulighed for at bo i København og andre større danske byer, selvom man har et lavtlønsjob eller er på overførselsindkomst.

Det er et af målene i det boligudspil, som regeringen er på vej med. Det fastslår indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

- Udspillet skal grundlæggende sikre flere studieboliger, og flere billigere boliger, som også folk på overførselsindkomst har råd til at bo i. Flere almene boliger i det hele taget. Det er vores ambition, siger Kaare Dybvad Bek.

Udspillet ventes at blive præsenteret om et par uger, siger Kaare Dybvad Bek på Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Her skal regeringspartiet søndag diskutere, hvordan man ønsker at indrette fremtidens Danmark på land og i by.

Artiklen fortsætter under annoncen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i de seneste år haft et stærkt fokus på at gøre op med centralisering for at hjælpe landdistrikter. Centraliseringen har blandt andet fået skylden for, at lokale politistationer er lukket, og uddannelser flyttet væk fra mindre byer. Men i det kommende boligudspil vil der være et særligt fokus på hovedstaden.

- Det vi har set de sidste 20 år i København er jo, at det er svært at bo i hovedstaden, hvis man ikke har en høj løn.

- Hvis vi vil have en hovedstad, hvor man har råd til at bo, selvom man er håndværker eller pædagog, så skal der bygges nogle flere billige boliger. Det er alt for dyrt i dag, siger Kaare Dybvad Bek.

Socialdemokratiet har flere gange fremsat forslag, der skal sikre billigere boliger. Under Helle Thorning-Schmidts SR-regering blev der også indført mulighed for, at en kommune kan kræve op til 25 procent almene boliger i nye boligområder.

Alligevel har det haltet med at få opført billige boliger.

Spørgsmål: Kommer I til at sætte penge af, eller hvad vil I konkret gøre for eksempelvis at få opfyldt kravet om 25 procent almene boliger?

- Der er både lovgivning og økonomi i udspillet. Så vi kommer både til at finde veje til, at flere af de 25 procent rent faktisk bliver bygget. Men også, at der følger penge med til nogle af de initiativer, siger Kaare Dybvad Bek.

/ritzau/