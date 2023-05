Regeringen evakuerer endnu en mor og to børn fra Syrien

Endnu en kvinde og hendes to børn tilbydes evakuering til Danmark fra syrisk fangelejr, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kvinden har marokkansk baggrund. Hendes børn er danske.

- Regeringen har efter en fornyet, samlet vurdering besluttet at tilbyde evakuering til yderligere to børn og børnenes mor - uafhængigt af spørgsmålet om morens statsborgerskab, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en skriftlig kommentar.

- Der er tale om en samlet vurdering, hvor blandt andet tilknytning til Danmark har indgået. Det er næppe nogen hemmelighed, at regeringens partier har forskelligt syn på dette emne, siger han.

Ministeren henviser til, at Moderaterne ønsker danske børn, som sidder i al-Roj-lejren i Syrien, hjem til Danmark. Selv om det også betyder, at børnenes mødre skal samme vej.

Samme holdning findes dog ikke hos de to andre regeringspartier - Socialdemokratiet og Venstre. De to partier ønsker kun børnene hjem. Altså ikke mødrene, da de ifølge partierne har tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Spørgsmålet har splittet regeringen længe.

- Der skal ikke herske tvivl om, at den kvinde, som nu tilbydes evakuering, på ingen måde er ønsket i Danmark. Og regeringen lægger stor vægt på, at moren, når hun i givet fald kommer til Danmark, i videst muligt omfang vil blive søgt retsforfulgt og stillet til ansvar for sine forbrydelser. Og at hun vil blive søgt udvist af Danmark, hvis betingelserne er opfyldt, siger Dybvad Bek.

En dansk-iransk kvinde, som ligeledes sidder i fangelejren med sine to børn, er allerede blevet tilbudt evakuering til Danmark. Det skete i marts, efter at Højesteret underkendte ministeriets afgørelse om at fratage kvinden hendes danske statsborgerskab.

En tredje mor med somalisk baggrund, og som har ét barn, tilbydes ikke evakuering. Moren har en tvillingsøster, som heller ikke tilbydes evakuering.

Regeringen er parat til at evakuere barnet. Men det kræver samtykke fra moren.

- Tilbuddet om evakuering af det barn, hvis mor ikke tilbydes evakuering, står selvfølgelig stadig ved magt. Regeringen vil stærkt appellere til, at hun hjælper sit barn og samtykker til, at det evakueres til Danmark, hvis hun vurderer, at det er i barnets interesse, siger ministeren.

23. januar i år meddelte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at regeringen har bedt de relevante myndigheder om nye oplysninger omkring de danske børn, som forsat sidder i fangelejren i Syrien. Det er disse oplysninger, som nu er kommet, og som fører til endnu en evakuering.

I 2021 blev tre danske kvinder og deres i alt 14 børn evakueret fra al-Roj til Danmark. Men tre mødre og deres i alt fem kvinder blev efterladt. Nu er det regnestykke nede på én mor og ét barn.

Det skete efter en kovending fra den daværende S-regering, som længe ellers tydeligt havde ment, at mødrene under ingen omstændigheder skulle til Danmark.

Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører, Rosa Lund, er både glad og trist over fredagens melding.

- Jeg er så lettet over, at der nu er flere danske børn, der kommer hjem. Det er efter et årelangt pres fra blandt andre os i Enhedslisten.

- Jeg fatter ikke, at regeringen lader et dansk barn blive i den syriske fangelejr. Det er hjerteløst. Det stopper ikke her. Løkke skal i samråd om det sidste danske barn, som regeringen efterlader i den syriske fangelejr til at rådne op, siger hun i en skriftlig kommentar.

/ritzau/