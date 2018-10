Regeringen får juridisk medvind til krav om håndtryk for statsborgerskab

En lov om et obligatorisk håndtryk til gengæld for statsborgerskab vil formentlig ikke stride imod konventionerne, vurderer Institut for Menneskerettigheder, som dog finder forslaget ude af proportioner. DF glæder sig over vurderingen, mens SF stadig mener, at forslaget er ”latterligt”

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols blåstempling af tildækningsforbud i både Frankrig og Belgien, ofte kaldet burkaforbuddet, kan danne præcedens for den danske regerings forslag om et obligatorisk håndtryk til gengæld for statsborgerskab. Derfor vil loven formentlig også være inden for rammerne af Danmarks menneske-retlige forpligtelser.

Det vurderer Institut for Menneskerettigheder. Instituttet har netop afgivet sit høringssvar til lovforslaget om, at alle ansøgere om dansk statsborgerskab til en statslig ceremoni skal give hånd til udsendte repræsentanter fra kommunen for at få tildelt statsborger- skabet.

I høringssvaret lyder det, at retspraksis efter instituttets opfattelse ”ikke giver grundlag for med rimelig sikkerhed at konkludere, at et krav om obligatorisk håndtryk vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som fortolket af Domstolen”.

Menneskerettigheds- domstolen giver meget vide rammer for indgreb i religionsfriheden, forklarer Christoffer Badse, monitoreringschef hos Institut for Menneskerettigheder.

”Vi kan ikke sige, at det er i strid med Danmarks menneskeretlige forpligtelser, selvom der er problemer ved forslaget. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol overlader en vid skønsmargin til staterne, når det kommer til at begrænse borgernes ret til religionsfrihed,” siger Christoffer Badse.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i, at menneskerettighedsdomstolen tidligere har udtalt, at hverken det franske eller belgiske tildækningsforbud strider imod konventionerne. Det har haft en helt afgørende betydning og udvidet grænserne for, hvor langt man kan gå inden for menneskerettighederne, siger Christoffer Badse.

”Afgørelsen om tildækningsforbuddet var en nyskabelse, og den har ligesom udvidet grænserne og øget muligheden for at lave indgreb i religionsfriheden,” siger han.

I Schweiz og Frankrig har personer fået afvist statsborgerskab, fordi de ikke ville give hånd under en statsborgerskabsceremoni eller samtale i forbindelse med ansøgningen, men endnu har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke taget stilling til, hvorvidt kravet om håndtryk strider mod konventionerne.

Derfor er Institut for Menneskerettigheders vurdering stadig behæftet med en vis usikkerhed.

I høringssvaret har instituttet da også en række indvendinger. Proportionerne er skæve, når vi ”på den ene side har en symbolsk lovgivning i form af et håndtryk og på den anden side afholder en specifik gruppe religiøse mennesker fra at få adgang til det vigtige sæt af rettigheder, der følger med et statsborgerskab”, mener Christoffer Badse.

Men menneskerettighedsstridigt er det altså formentlig ikke.

Hos SF mener Kirsten Normann Andersen, der er indfødsretsordfører for partiet, stadig, at forslaget er ”latterligt”. SF ændrer ikke mening, selvom forslaget holder sig inden for menneskerettighederne.

”Så vi kommer ikke til at stemme for. Jeg tror jo på, at vi generelt prøver at indordne os de skikke, der er rundt omkring, og som er normen. Men ligefrem at skulle diktere, hvordan skikkene skal være – skal vi så også til at diktere tiltaleformer?”, siger Kirsten Normann Andersen.

Det er dog ikke blot fra venstrefløjen, at forslaget får hårde ord med på vejen.

Blandt andet har en række borgmestre fra forslagsstillernes eget parti, Venstre, kaldt det for ”symbolpolitik” og flere har sågar erklæret sig klar til at ignorere kravet.

Alle partier til venstre for midten vil ligeledes stemme imod.

Men hos Dansk Folkeparti, der sammen med De Konservative var de første til at fremlægge forslag om et håndtrykskrav for statsborgerskab, er indfødsretsordfører Christian Langballe fint tilfreds med vurderingen, som han heller ikke kunne have forestillet sig være anderledes.

”Det er jo ikke så tit, jeg er pot og pande med Institut for Menneskerettigheder, men det er da fint, vi holder dem i gang. Omvendt havde det også været lidt komisk for mig, hvis det skulle være i strid med menneskerettighederne, at man møder op til en ceremoni og siger tak for det statsborgerskab, man har fået, med et håndtryk,” siger han.