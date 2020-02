Regeringen får kritik for mangelfulde data om udligning

Beregningerne bag udligningsreform er på ingen måde fyldestgørende, mener to professorer. Ministeren afviser.

Ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er alle relevante tal nu fremlagt omkring beregningerne bag regeringens udspil til en udligningsreform.

Men spørger man professorer på området, er det slet ikke tilfældet.

Der mangler mange detaljer, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.

- Ministeren siger i pressemeddelelsen, at det hele er lagt frem. Det er det jo bare ikke på nogen som helst måde.

- Det, der er problemet, er, at de fortæller, hvad der er indregnet, men i de fleste komponenter har du kun summen af en masse ting. Der mangler værdien af de enkelte komponenter i systemet, siger han.

Ifølge professoren var der slet ikke den samme debat omkring den tidligere VLAK-regerings udspil til en udligningsreform, selv om den daværende regering endte med at opgive den.

- Det er et klart nej. Det var et meget mere traditionelt forløb.

- Jeg erindrer slet ikke, at man diskuterede mangel på data, siger han.

Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre, har meldt ud, at partiet ikke kommer til at gå ind i forhandlinger om udligningsreformen, før alle beregninger er lagt frem.

Det forstår Bent Greve, professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, godt.

- Hvad er værdien af de enkelte komponenter? Hvad vil man gøre på boligområdet eksempelvis? Vi er kommet længere hen ad vejen, men jeg mener heller ikke, vi har det fulde billede.

- Jeg mangler helt præcist at få at vide, hvad man har gjort på de enkelte områder. Der er brug for et mere præcist datagrundlag. Hvor det kommer fra, og hvordan man har målt det, siger Bent Greve.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) skriver i en skriftlig kommentar til Ritzau, at hun har svært ved at følge professorernes holdning.

- De tabeller, vi har lagt frem, har samme detaljeringsgrad som dem i Finansieringsudvalgets rapport fra 2018.

- Desuden har vi lagt et notat ud, der tilsvarende detaljeret gennemgår elementerne i regeringens udspil, og hvad vores beregninger bygger på, skriver hun.

/ritzau/