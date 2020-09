Regeringen får svært ved at holde fast i 500.000 elbiler i 2030

Støttepartier må anvise, hvem der skal betale regning for flere elbiler, siger skatteminister Morten Bødskov.

Meget grønt. Meget ambitiøst. Meget ansvarligt.

Sådan lyder det fra regeringen, når den skal beskrive sit vejtransportudspil.

Blandt støttepartierne er bedømmelsen dårligere end lunken: Uambitiøst. Dumpet. Sløvt.

Sådan lyder det fra Enhedslisten, De Radikale og SF, efter at regeringen torsdag har fremlagt sit udspil.

Og så er linjerne trukket op til de - formentlig meget svære - forhandlinger, der venter i efteråret, og som begynder med et sættemøde torsdag aften.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har lyttet til kritikken. Men fastholder, at regeringen er ambitiøs på området.

- I år kører der i omegnen af 40.000-45.000 grønne biler på de danske veje. Regeringen lægger op til, at vi i 2030 har en halv million. Det er altså mange. Og så siger vi endda mere end det dobbelte i 2035, siger Bødskov.

Regeringens ambition er altså 500.000 elbiler i 2030. Udspillet indeholder blandt andet kilometerbaseret vejafgift på tung transport, altså eksempelvis de tunge lastbiler, og øget krav til iblanding af biobrændsel i benzin- og dieselbilers brændstoftanke.

Det vil bidrage med én million tons reduktion af CO2-udledning i 2030, og tiltagene vil ifølge regeringen altså blandt andet betyde, at der vil være over en million grønne biler i 2035.

Landbrug og virksomheder kommer dog til at betale dyrt, hvis vejtransporten, som er en stor CO2-synder, "kun" bidrager med en million ton. Det mener De Radikale i hvert fald.

Enhedslisten hæfter sig ved, at 500.000 elbiler er under det mål på én million, som Klimarådet har anbefalet, og også under de 750.000, som elbilskommissionen har talt for.

SF mener, at regeringen nærmest har sat bilen i bakgear, når det kommer til den grønne omstilling.

Bødskov erkender, at parterne ikke ser ens på emnet. Men for regeringen handler det også om, at der ikke må slås "et kæmpe hul i kassen", så andet i samfundet må nedprioriteres.

- Man kan sagtens ønske sig flere elbiler og hæve ambitionsniveauet, men så må man forklare og vise, hvem der så skal betale regningen for det.

- Er det bilejerne og familierne? Eller er det de penge, vi i forvejen har afsat til investeringer i uddannelse, i forskning, i børn, ældre og syges velfærd?

- Jeg håber, at vi kan lave en hurtig og bred aftale. Det er det, branchen også efterspørger, så de ved, hvilke biler de skal importere fremover, siger skatteministeren.

Fast står det dog, at 500.000 elbiler i 2030 ikke er spiseligt for støttepartierne. På spørgsmålet om, hvorvidt regeringen vil holde fast i 500.000 elbiler i 2030, svarer Bødskov:

- Regeringen er en mindretalsregering, så vi skal finde et flertal for vores udspil. Og derfor ser jeg frem til de drøftelser, vi får med Folketingets partier nu.

- Hvis man vil mere, må man anvise, hvor pengene skal komme fra. Hvis man kræver, at det skal være 750.000 eller én million i 2030, så er det selvfølgelig den diskussion, vi skal have, siger ministeren.

/ritzau/