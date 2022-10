Regeringen finder ekstra millioner til nødlidende busruter

Stigende priser på brændstof udløser et ekstra tilskud på 140 millioner kroner fra regeringen til de regionale trafikselskaber.

Det oplyser transportminister Trine Bramsen (S) i en pressemeddelelse.

- Der skal være god kollektiv trafik i hele Danmark. Derfor har vi besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 140 millioner til dækning af højere energipriser, siger transportministeren.

Tilskuddet kommer oveni de 125 millioner kroner, der i september blev bevilget ekstraordinært.

De penge var en kompensation for, at trafikselskaberne har oplevet tab af passagerer, siden coronarestriktionerne blev ophævet.

Næstformand i Danske Regioner Stephanie Lose (V) kalder det et fint bidrag.

Men det dækker slet ikke hele regningen for stigende priser på brændstof, siger hun til Ritzau.

- Når man ser på tværs af de kommunale og regionale ruter, så er brændstofudgifterne i runde tal 800 millioner kroner højere end budgetteret.

- Det er i det lys, at de 140 millioner kroner skal ses, siger hun.

De regionale trafikselskaber står for at drive de busruter, der krydser kommunegrænser.

Selskaberne står ifølge Stephanie Lose midt i en stor spareøvelse, hvor færre passagerer og stigende brændstofudgifter nogle steder kan betyde lukning af busruter.

- Jeg tror, at vi må være ærlige at sige, at vi ikke kommer til at undgå lukning af busruter.

- Det er så stor en manko, at man nogle steder i landet vil se, at det her vil føre til lukkede busruter.

I Region Midtjylland har man for nyligt besluttet sig for at droppe den mere miljøvenlige biodiesel til fordel for almindelig diesel i de regionale busser.

Det sker fra 1. januar 2023, og det vil give en besparelse i den kollektive trafik i regionen på 13,7 millioner kroner.

Det samme har man besluttet at gøre i Region Syddanmark, forklarer Stephanie Lose, som er formand for regionsrådet.

- Jeg er ked af, at det er nødvendigt, men omvendt må man også sige, at det ville være skidt for den grønne omstilling, hvis busruter lukker.

- Så det er et valg mellem to onder - enten at lukke busruter eller spare penge ved at bruge et andet brændstof.

Regeringen har indkaldt trafikselskaberne til et møde i november. Her skal det ifølge pressemeddelelsen drøftes, hvordan selskaberne skaber "bedre, mere fleksible og attraktive bustilbud".

/ritzau/