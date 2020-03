Regeringen forbyder forsamlinger på over ti personer

Regeringen indfører forbud mod forsamlinger på over ti personer for at mindske udbredelsen af coronavirus.

I et forsøg på at inddæmme det smitsomme coronavirus vil det fra onsdag klokken 10 være forbudt at være flere end ti personer samlet i offentligheden.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

- Fra i morgen klokken 10 vil det ikke længere være tilladt at samles i grupper på mere end ti personer, siger hun.

Statsministeren kommer samtidig med en kraftig opfordring til, at man også efterlever det privat.

Forbuddet gælder frem til 30. marts og omfatter både indendørs og udendørs forsamlinger.

Politiet vil sætte ekstra mandskab på gaderne fra onsdag for at forklare om blandt andet forsamlingsforbuddet, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Der er behov for, at vi kan få de sidste med. Der er stadig omgang ude i samfundet, som ligger ud over, hvad der kan forsvares sundhedsfagligt, siger han.

- Politiet vil ikke trænge ind i private hjem. Men bliver der spillet høj musik og ringer naboerne, så vil politiet komme ud og lukke festen.

Politiet vil komme med en mere præcis vejledning for, hvordan forbuddet skal tolkes.

- Vi kommer ikke til at fare ud med en sværm af bøder til folk, som har svært ved at forstå de nye regler, siger Thorkild Fogde.

På pressemødet annoncerer regeringen også, at en række butikker skal lukkes.

Det gælder blandt andet steder som natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, frisører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt.

De nye tiltag for at bremse coronavirus står ikke alene.

Skoler og daginstitutioner er lukket i første omgang 14 dage, offentligt ansatte, som ikke varetager "kritiske funktioner" er hjemsendt, mens privatansatte så vidt muligt bør arbejde hjemmefra.

Desuden har de danske grænser været lukket siden lørdag klokken 12.

Samtidig har en hastelov givet sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) vidtgående beføjelser til at indføre tiltag, som skal bremse spredning af coronavirus.

Antallet af smittede danskere er steget eksplosivt i løbet af den seneste uge.

Det seneste tal lyder på 977 danskere, der er smittet med corona. Men da man ikke tester alle, forventer myndighederne, at der reelt er langt flere smittede.

/ritzau/