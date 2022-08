Regeringen foreslår krigskasse til corona på over en milliard

Selv om coronavirus er røget lidt i baggrunden for mange borgere, så afsætter regeringen en pulje på 1,3 milliarder kroner til at håndtere det på næste års finanslov.

Det erfarer Ritzau.

I 2024 afsættes der 1,5 milliarder kroner til at håndtere udgifter relateret til corona.

Sidste år blev der på finansloven for i år afsat fire milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringens udspil til en finanslov bliver først præsenteret onsdag klokken 13, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) vil fortælle om regeringens prioriteter.

Corona har haft mindre indvirkning på samfundet, efter at befolkningen blev tilbudt vacciner, som mindsker sygdommens effekter.

Der er markant fald i coronasmitten i Danmark, viser den seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Antallet af nye coronatilfælde var i sidste uge 27 procent lavere end ugen forinden trods en stigning i antallet af test.

- Jeg tror, det skyldes, at vi har haft det her ekstremt varme vejr, der gør, at vi simpelthen har opholdt os mere udenfor, og at virus har haft dårligere betingelser for smitte, sagde faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause.

Men smitten findes stadig i samfundet, og situationen kan igen blive alvorlig til efterår og vinter.

Derfor får alle borgere over 50 år til efteråret mulighed for at få en fjerde vaccination mod virusset.

Plejehjemsbeboere og særligt sårbare ældre forventes at kunne blive vaccineret igen fra 15. september. Resten vil kunne blive vaccineret fra 1. oktober.

Det er forventningen, at op mod 2,5 millioner danskere bliver tilbudt en revaccination.

/ritzau/