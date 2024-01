Regeringen vil nedlægge alle 98 kommuners ældretilsyn

I den kommende ældrereform vil regeringen erstatte de 98 kommunale ældretilsyn samt det statslige ældretilsyn med en ny model, hvor alle tilsyn som udgangspunkt afvikles samme dag.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Berlingske.

I dag driver hver enkelt af de 98 kommuner deres eget tilsyn, og tilsynet skal mindst en gang om året kontrollere institutionerne i området og sikre, at ældreplejen er i orden og overholder gældende regler.

Med forslaget skal ét tværkommunalt ældretilsyn sikre, at alle tilsyn, der skal udføres på institutionerne, sker én dag om året.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun mener, at forslaget vil afhjælpe problemer med, at forskellige tilsyn overlapper og nogle gange modarbejder hinanden.

Mette Frederiksen siger desuden, at medarbejderne skal bruge deres tid på "kerneopgaven og ikke alt muligt andet":

- Det kræver, at vi politisk siger, at tilsyn og kontrol ikke er det vigtigste mere, siger statsministeren til Berlingske.

Meningen er, at det skal blive nemmere for institutionerne at håndtere tilsynene og at bringe "den samlede mængde af kontrol ned".

Der skal i tilsynene være mindre fokus på kontrol og mere fokus på læring og faglig sparring, fortæller Mette Frederiksen til Berlingske.

I interviewet med avisen fortæller hun også om et andet forslag. Nemlig at der skal være et princip om "helhedspleje". Det betyder, siger statsministeren, at de ældre i højere grad selv skal have lov at bestemme, hvad de vil have hjælp til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun omtaler de to forslag som helt centrale i det udspil til en ny ældrereform, som snart kommer i sin fulde længde.

Reformen er et af de store slagnumre for regeringen i det politiske forår, og Mette Frederiksen havde da også varslet, at hun ville bruge sin nytårstale den 1. januar på at tale om den.

Den plan blev ændret, da dronning Margrethe meddelte, at hun ville abdicere.

Regeringen har tidligere meldt ud, at den også ønsker at give alle elever over 25 år på social- og sundhedshjælperuddannelser løn under uddannelse.

Det skal sikre, at flere uddannes, og at færre falder fra.

/ritzau/