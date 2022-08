Regeringen foreslår rejseforbud for narko- og våbensmuglere

Justitsministeren ønsker at kunne forbyde dømte at rejse til lande, hvorfra de for eksempel har smuglet narko.

Hvis en kriminel eksempelvis smugler narkotika fra Marokko til Danmark via Spanien, skal vedkommende kunne idømmes et forbud mod at rejse til Spanien på ny.

Det mener regeringen, som tirsdag kommer med forslaget i den fjerde bandepakke. Den sigter blandt andet mod at holde unge fra at blive en del af banderne. Straffene skal også skærpes igen. Og så er der det nye element med rejseforbud.

- Hvis du er dømt for at indsmugle rigtig meget narko fra Marokko til Malaga op igennem Europa, og Malaga er knudepunkt for din forretning, så kan man i et tillæg til straffen få rejseforbud til Malaga, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) på et pressemøde på Marienborg.

Det er domstolene, der skal kunne idømme rejseforbuddet. Det er rettet mod personer, der er dømt for eksempelvis grov narkokriminalitet og banderelateret kriminalitet.

Tillægsstraffen skal gøre det strafbart for den dømte at opholde sig i lande, som rejseforbuddet vedrører. Tesfaye mener, at det er inden for EU-reglerne om fri bevægelighed.

- Det korte svar er ja. Vi har et rejseforbud for pædofile, som kan få det til eksempelvis Thailand, siger han.

Gennem mere end ti år har skiftende regeringer forsøgt at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Det er sket med tre bandepakker og i alt 81 initiativer.

Det er eksempelvis generelt strengere straffe, dobbeltstraf for en række forbrydelser samt opholdsforbud. Opholdsforbud gør det muligt for politiet at forbyde bestemte personer at færdes i udpegede områder.

Regeringen har indkaldt partierne til forhandlinger om bandepakken midt i september. Den ønsker at afsætte flere milliarder kroner frem mod 2030.

Den nu fjerde bandepakke indeholder 30 tiltag. Regeringen vil opruste i efterforskningen af bagmændenes millionfortjeneste. Og slå "markant hårdere" ned på knive og bandernes våbenlagre.

- Der er generelt brug for at skærpe straffen, når det gælder den personfarlige kriminalitet, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Regeringen vil også indføre et forbud mod kontakt med andre bandemedlemmer.

Det skal forhindre, at dømte bandemedlemmer kontakter personer, som tilhører den samme gruppe som dem selv. Det er en udvidelse af det omstridte opholdsforbud.

Antallet af bandemedlemmer i Danmark er relativt lavt i forhold til andre sammenlignelige lande.

/ritzau/