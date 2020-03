Regeringen vil betale udgifter for coronaramte virksomheder

Selvstændige kan få kompensation for 75 procent af omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kroner pr måned.

Mange små virksomheder og selvstændige er i øjeblikket presset økonomisk af coronasituationen.

Derfor foreslår regeringen en række midlertidige tiltag til at hjælpe især de mindre aktører i dansk erhvervsliv.

Det oplyses på et pressemøde i Finansministeriet onsdag.

For de små virksomheder er regeringen parat til at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Konkret foreslår regeringen et tilskud fra staten på op til 80 procent af de faste udgifter.

Regeringen er også parat til at sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Her foreslår regeringen at kompensere 75 procent af omsætningstabet - dog vil der maksimalt blive tale om 23.000 kroner per måned.

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen udgøre op til 34.500 kroner per måned.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) vil forslagene fra regeringen koste op mod 40 milliarder kroner.

- Vi er heldigvis i den situation, at dansk økonomi er bundsolid. Det betyder, at vi kan tage de nødvendige beslutninger.

- Denne ordning gælder i tre måneder. Når vi når dertil, må vi tage stilling til, hvad der skal til på det tidspunkt, siger Nicolai Wammen.

Han erkender, at det er "rigtig mange penge", som regeringen er klar til at sende efter de små virksomheder og de selvstændige.

Men han bemærker samtidig, at hvis virksomhederne ikke får hjælp, så vil mange af dem dreje nøglen om og være nødt til at fyre medarbejdere.

- Når vi er på den anden side af corona, gælder det om at have virksomhederne klar, så vi ikke skal til at starte forfra til den tid, siger Nicolai Wammen.

/ritzau/