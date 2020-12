Regeringen forlænger forbud for fly fra Storbritannien

Tvivl, om rejsende vil overholde anbefaling om selvisolation, får regeringen til at forlænge flyveforbud.

Et flyveforbud for passagerfly fra Storbritannien til Danmark forlænges til og med 24. december ved midnat.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse sent tirsdag aften.

Forlængelsen af forbuddet sker for at begrænse risikoen for smittespredning af en ny variant af coronavirusset, der på det seneste har spredt sig i det sydlige England.

Den nye virusvariant er ifølge eksperter 70 procent mere smitsom end den almindelige.

- Regeringen følger situationen tæt. Lige nu er der stor usikkerhed om den nye mutation, og om hvorvidt rejsende fra England her i julen vil overholde en anbefaling om ti dages selvisolation, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

- På den baggrund er det sundhedsmyndighedernes anbefaling, at vi fastholder et flyveforbud, og derfor forlænger vi nu det gældende forbud med godt halvandet døgn, fortsætter han.

Mandag oplyste Sundhedsministeriet, at personer, der er rejst fra Storbritannien til Danmark 30. november og herefter, opfordres til at gå i isolation i ti dage.

Regeringen besluttede den 20. december at lukke for adgangen til det danske luftrum for flyvninger fra Storbritannien fra den 21. december klokken 10.00 frem til den 23. december klokken 10.00. Det er det forbud, der nu forlænges frem til midnat mellem den 24. og 25. december.

Sent tirsdag aften oplyser Justitsministeriet desuden, at regeringen som følge af den nye virusmutation indfører skærpede indrejserestriktioner for udlændinge med bopæl i Storbritannien fra den 25. december til og med den 3. januar.

/ritzau/