Regeringen fortsætter Rwanda-plan trods radikal trussel

Kaare Dybvad Bek vil ikke spekulere i, om R vil vælte regeringen, hvis man laver et modtagecenter uden for EU.

Trods De Radikales trussel om at trække støtten, vil regeringen fortsætte arbejdet med et asylcenter uden for EU.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i forbindelse med et ministermøde i Luxembourg.

- Vi er gået til valg på at lave denne løsning. Og en del af mit arbejde som udlændinge- og integrationsminister er at oprette et modtagecenter i et tredjeland. Det skal sikre, at vi ikke har den store menneskesmugling, vi oplever i øjeblikket, siger Kaare Dybvad Bek.

Udmeldingen kommer, efter at De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, i et interview med Jyllands-Posten har truet med at trække støtten til regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) inden et valg. Det vil ske, hvis den model for at sende asylansøgere til Rwanda, der lige nu er på tegnebrættet, føres ud i livet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udmeldingen får dog ikke udlændinge- og integrationsministeren til at vakle:

- Det er ikke nogen ny ting, at vi er uenige om det. Men vi arbejder selvfølgelig videre med at sikre en retfærdig asylbehandling, hvor man i den løsning, vi gerne vil have, selvfølgelig sørger for, at der er respekt for menneskerettighederne, siger Kaare Dybvad Bek.

Spørgsmål: Danmark har tidligere udtrykt bekymring i FN for, at Rwanda bruger tortur i deres fængsler. Kan du være sikker på, at de vil behandle asylansøgere ordentligt?

- Det er jo præmissen for den aftale, vi gerne vil lave. At man skal sikre, at internationale konventioner bliver overholdt. Og at der selvfølgelig er en monitoreringsmekanisme, så man kan følge det løbende.

- Men det er også vigtigt at sige, at det ikke bliver tvunget ned i halsen på nogen. Rwandas regering har også en interesse i at sikre, at det lykkes, så vi får en mere regulær måde at håndtere flygtninge på tværs af Afrika og Europa. Men det er klart, at det er en præmis, at menneskerettighederne bliver overholdt.

Spørgsmål: I har hele tiden sagt, at præmissen er, at menneskerettighederne bliver overholdt. Er det en overreaktion fra Sofie Carsten Nielsen?

- Det ved jeg ikke. Jeg er ikke politisk kommentator, så det må de kloge sig på. Jeg kan bare sige, at det er det, jeg arbejder for, og menneskerettighederne er selvfølgelig en del af det, siger Kaare Dybvad Bek.

Spørgsmål: Har regeringen talt med Sofie Carsten Nielsen om, hvorvidt hun vil stille et mistillidsvotum til jer, hvis planen gennemføres?

- Jeg er ikke politisk kommentator, og jeg kan ikke være med i de overvejelser. Jeg er minister, og jeg arbejder videre med at få et modtagecenter i et tredjeland, siger Kaare Dybvad Bek.

En del af Sofie Carsten Nielsens kritik går på, at aftalen tilsyneladende vil blive indgået uden om EU. Det vil i givet fald være usolidarisk, mener De Radikales leder. Men det afviser Kaare Dybvad Bek.

- Det er vigtigt, at vi stopper trafikken over Middelhavet. Hvis vi kan være med til at skabe en ny løsning, så kan vi inspirere andre lande i Europa til lignende løsninger, siger Kaare Dybvad Bek.

/ritzau/