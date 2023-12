Regeringen genoptager støtte til civile palæstinensere

Udviklingsstøtten til den palæstinensiske civilbefolkning, der har været sat på pause siden 10. oktober, genoptages.

Det sker, efter at Udenrigsministeriet ikke har fundet tegn på misbrug eller indirekte støtte til den militante bevægelse Hamas, oplyser Statsministeriet til Ritzau.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at Danmark nu genoptager udviklingsbistanden til Palæstina. Det betyder, at udbetalingerne nu sættes i gang, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i en skriftlig kommentar.

Også EU og andre europæiske lande er kommet frem til lignende resultater i deres undersøgelser, lyder det.

Udbetalingerne blev i sin tid sat på pause, fordi regeringen ønskede at gennemgå støtten i detaljer med det formål at sikre, at ingen danske midler går direkte til støtte af angreb på Israel.

Tre dage forinden indledte Hamas et overraskelsesangreb på Israel, hvor 1200 israelere blev dræbt, mens omkring 240 blev taget som gidsler.

Gennemgangen af den danske bilaterale udviklingsbistand viser, at eksisterende kontrolmekanismer "i tilfredsstillende grad" sikrer, at pengene går til de tiltænkte formål, og at der ikke ydes direkte eller indirekte støtte til organisationer og personer, som er omfattet af EU's og FN's terrorliste.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har vurderet, at det var afgørende at få et gennemarbejdet grundlag. Det synes jeg, at vi har nu. Samtidig har vi ved gennemgangen fundet anledning til at lave justeringer, der tager højde for situationen i Gaza efter den 7. oktober, siger udviklingsminister Dan Jørgensen (S) i meddelelsen.

Ifølge Udenrigsministeriet udestod der 72 millioner kroner i udbetalingsmidler i 2023, da støtten blev sat på pause.

Det er den støtte, der nu genoptages.

- Mange menneske lider hver eneste dag, og det store antal tabte liv er hjerteskærende. Derfor er det også vigtige bidrag, når Danmark i alt har givet 125 millioner kroner i ekstraordinær humanitær støtte til civilbefolkningen i Palæstina, siger Mette Frederiksen.

Donationerne, som statsministeren henviser til, har adskilt sig fra udviklingsstøtten ved at gå direkte til blandt andre FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA), Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og Unicef.

Samlet er der afsat 450 millioner kroner i udviklingshjælp fra Danmark til de palæstinensiske selvstyreområder fra 2021 til 2025.

Danmark giver i dag ikke nogen støtte direkte til Det Palæstinensiske Selvstyre. Støtten går til en række civile organisationer, som opererer i Gazastriben eller på Vestbredden.

Den danske humanitære støtte i form af nødhjælp til at møde basale humanitære behov som eksempelvis mad og vand har ikke været sat i bero.

