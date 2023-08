Regeringen giver 150 millioner til skovrydningsstop i Amazonas

I det kommende finanslovsudspil afsætter regeringen 150 millioner til Amazonfonden, der arbejder for at reducere skovrydningen i den enorme Amazonas-skov i Sydamerika.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, er et stop for skovrydningen i Amazonas en af "de vigtigste opgaver på planeten".

- Her bør Danmark som et grønt foregangsland også bidrage. Hermed bidrager vi til at bekæmpe klimaforandringerne, bevare biodiversitet og understøtte oprindelige folks rettigheder, udtaler han i en pressemeddelelse.

Statsministeriet oplyste allerede i juli, at regeringen ville afsætte penge til formålet. Det skete i forbindelse med, at statsminister Mette Frederiksen (S) mødte den brasilianske præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, i Bruxelles.

Men det er først nu, et beløb kommer på.

Luiz Inacio Lula da Silva har i længere tid haft stor fokus på at få stoppet ulovlig skovrydning i Amazonas.

Bidraget på de 150 millioner bliver en del af en større skovindsats i næste års udviklingspolitiske prioriteter, hvor der i alt afsættes 350 millioner kroner.

Ifølge Dan Jørgensen er bidraget et eksempel på, hvordan flere politiske områder kan samtænkes.

- At stoppe skovrydning er et godt eksempel på, at klimapolitik, miljøpolitik og udviklingspolitik hænger sammen, siger han.

Amazonas er verdens største regnskov. Den strækker sig over 6,9 millioner kvadratkilometer og ni forskellige lande.

Amazonas omtales ofte som "verdens lunger", fordi 20 procent af den ilt, mennesker på Jorden indånder, kommer fra Amazonas.

Amazonas er et af de mest biodiverse områder i verden. Den huser blandt andet 2,5 millioner forskellige slags insekter og 16.000 forskellige træarter.

