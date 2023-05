Regeringen giver fem milliarder ekstra til sundhedsvæsnet

Med en ny sundhedspakke vil regeringen give sundhedsvæsenet et varigt løft på fem milliarder om året.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag morgen, hvor også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) deltager.

- Meget går godt i sundhedsvæsnet, konstaterer Mette Frederiksen i begyndelsen af pressemødet, men fortsætter:

- Der er også nogle store udfordringer. Derfor har vi besluttet at foretage massive investeringer i vores sundhed i Danmark.

Sundhedsområdet har de seneste år været presset af mangel på personale og lange ventetider.

De fem milliarder kommer ud over det beløb, som allerede er afsat til sundhedsvæsenet. De bliver indfaset frem mod 2030.

Til sammenligning kostede det samlede sundhedsvæsen i 2022 ifølge Danmarks Statistik i alt 265,7 milliarder kroner.

- Når vi kan gøre det her i dag, et stort løft af vores sundhedsvæsen, så er det, fordi dansk økonomi har det bedre, end vi havde regnet med, siger Mette Frederiksen.

Hun henviser til, at Økonomisk Redegørelse, som regeringen fremlagde i sidste uge, viser, at dansk økonomi har det bedre end forventet.

Regeringen vil også afsætte 400 millioner kroner i år og næste år til en genopretning af kræftområdet.

Sundhedsminister Sophie Løhde annoncerede allerede i marts en genopretningsplan, efter at DR Nyheder kunne fortælle, at tarmkræftpatienter på Aarhus Universitetshospital har ventet for længe på behandling.

For nogle patienters vedkommende betyder det, at kræften har nået at sprede sig, så de ikke kan helbredes.

Desuden viser nye tal fra en årsrapport, som Sundhedsdatastyrelse offentliggjorde mandag, at mere end hver fjerde kræftpatient sidste år ikke fik behandling inden for den fastsatte tidsfrist.

- Tallene for, hvor mange kræftramte, der overlever en kræftsygdom, er stagnerende, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

- Kun tre ud af fire bliver behandlet til tiden inden for de faglige tidsfrister. Det er det laveste tal nogensinde. Vi skal have genskabt tilliden.

Regeringen afsætter også 600 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til en femte kræftpakke.

Den skal ifølge regeringen fremtidssikre og videreudvikle behandling på kræftområdet.

