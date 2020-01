Regeringen giver økonomisk håndsrækning til VUC

Fem VUC'er lukkede i sommeren 2019 i alt otte afdelinger. 50 millioner kroner skal nu hjælpe VUC-afdelinger.

Regeringen har afsat 50 millioner kroner over de næste fire år til lukningstruede VUC-afdelinger. Altså undervisningssteder for voksne.

Der skriver Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside.

Det var ventet, da Socialdemokratiet allerede inden folketingsvalget sidste år meddelte, at partiet ønskede at hjælpe de lukningstruede VUC-afdelinger i yderområderne økonomisk med en pulje på 50 millioner over fire år.

- Uanset hvor i landet man bor, skal der være et uddannelsestilbud tæt på. Når en VUC-afdeling lukker ned i en by, forsvinder en mulighed for at videreuddanne sig, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Det rammer særligt de ufaglærte hårdt, og lokalsamfundet får et samlingspunkt mindre. Det kan vi ikke acceptere. Regeringen sagde før valget, at vi ville give små, lukningstruede VUC-afdelinger en håndsrækning, så vi opretholder kvaliteten og forhindrer yderligere centralisering.

- Det leverer vi på nu, og det er jeg glad for, siger ministeren.

