Regeringen hæver afgiften for generationsskifte

Sammen med højere afgifter vil regeringen forbedre den nuværende henstandsordning for virksomheder.

Regeringen foreslår at hæve den afgift, der betales, når et firma overdrages til den næste generation i familien.

Det fremgår af regeringens finanslovsforslag, "Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid", som er præsenteret onsdag.

Mere konkret vil regeringen sætte den såkaldte bo- og arveafgift op på 15 procent.

Under den tidligere regering blev der i 2016 taget en beslutning om en gradvis nedsættelse af afgiften fra 15 procent til fem procent i 2020.

Tidligere har Socialdemokratiet sagt, at man ville trække lempelsen tilbage, hvis man kom til regeringsmagten. Og det er altså tilfældet nu.

Som en slags kompensation for den højere afgift ønsker regeringen at forbedre den nuværende henstandsordning ved at indføre et retskrav på henstand og forlænge afdragsperioden fra 15 år til 30 år.

- Regeringen har forståelse for, at der er behov for gennemsigtig og forudberegnelighed i forbindelse med et generationsskifte og vil derfor invitere erhvervslivet til en dialog herom, står der i finanslovsforslaget.

Hos interesseorganisationen Dansk Erhverv mener man ikke, at det bringer Danmark fremad, når skatter og afgifter øges.

- Tværtimod. Overskriften for udspillet er "Velfærd først", men regeringen synes her at glemme, at forudsætningen for velfærd er et erhvervsliv i vækst, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Også i Dansk Industri, dansk erhvervslivs anden store interesseorganisation, falder forslaget om en højere arveafgift ikke i god jord.

- Når det bliver meget dyrere, så betyder det, at man enten ikke kan investere, eller i værste fald at man skal ud og sælge lokaler eller udstyr for overhovedet at kunne oparbejde overskud, siger direktør Kent Damsgaard.

Direktøren fra Dansk Industri påskønner dog, at regeringen inviterer det danske erhvervsliv til en dialog omkring området med generationsskifte.

Regeringen skønner, at en tilbagerulning af den nedsatte bo- og arveafgift ved overdragelse af en virksomhed vil medføre et årligt merprovenu på en milliard kroner.

De penge vil særligt blive prioriteret til at afskaffe de løbende besparelser på uddannelser og undervisning.

/ritzau/