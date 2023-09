Regeringen hæver bistand til Ukraine med 300 millioner kroner

Regeringen vil hæve rammen for dansk udviklingsbistand til Ukraine i 2024 med den netop foreslåede finanslov.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Bistanden skal stige fra 1,2 milliarder kroner til 1,5 milliarder kroner til civile indsatser.

- Det er en kerneprioritet for regeringen at hjælpe Ukraine og den ukrainske befolkning.

- Derfor afsætter vi igen i år et rekordhøjt beløb til civile indsatser, så vi kan fortsætte den vigtige støtte og hjælp med at tackle de hårde konsekvenser af krigen, siger Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

Pengene skal bruges til både fysisk genopbygning og politisk udvikling.

631 millioner kroner skal gå til genopbygning i Ukraine, der blandt andet omfatter kritisk infrastruktur som el- og vandforsyning.

100 millioner kroner afsættes til reformindsatser i Ukraine såsom antikorruption.

Det er dog ikke alle 1,5 milliarder kroner, der specifikt går til Ukraine.

110 millioner kroner er øremærket til reformindsatser i nabolandene Georgien og Moldova, mens 146 millioner afsættes til blandt andre "øvrige naboskabslande".

Regeringen har tidligere fået kritik fra ngo'er for, at der tages penge fra udviklingsbistanden til Ukraine. Udviklingsbistand bør ikke bruges i Europa, men i det globale syd, har kritikken lydt.

Regeringens øvrige udviklingspolitiske prioriteter ventes at blive offentliggjort senere fredag.

