Regeringen har bedt FN om igen at få kvoteflygtninge

Danmark vil i år modtage mindre gruppe af kvoteflygtninge, men det præcise antal er endnu ikke fastlagt.

Efter et par år med et fuldt stop for modtagelsen af kvoteflygtninge har regeringen bedt FN om igen at få kvoteflygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har orienteret FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, om, at Danmark igen vil tilbyde kvoteflygtninge genbosættelse i Danmark.

Henvendelsen fandt sted 11. juli, et par uger efter at regeringen var dannet. Det skriver Politiken tirsdag.

- Her meddelte jeg, at Danmark ønsker at tage imod en mindre gruppe af særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge allerede i 2019, lyder det i et skriftligt svar fra Mattias Tesfaye til Politiken.

Han udtaler videre, at udvælgelsen og modtagelsen af dem involverer en række praktiske skridt, som myndighederne nu vil gå i gang med:

- Det er derfor for tidligt at sige noget om, hvornår de første kvoteflygtninge kan modtages, ligesom det præcise antal for 2019 endnu ikke er fastlagt.

Beslutningen er i tråd med det forståelsespapir, som Socialdemokratiet udarbejdede kort før regeringsdannelsen.

Ud over den behandlingskrævende delgruppe har ministeriet orienteret UNHCR om, at det er regeringens vurdering, at Danmark igen fra 2020 kan genoptage den generelle kvoteflygtningeordning.

Det fremgår også af forståelsespapiret, som dog ikke sætter antal på. Tidligere har den årlige kvote været omkring 500.

Hos UNHCR vækker beslutningen begejstring.

- Med det stigende antal flygtninge, som har et presserende behov for at blive genbosat, er disse solidariske tiltag vigtigere end nogensinde, siger Caroline Bach, talsperson for UNHCR i Nordeuropa, til Politiken.

Hun fortsætter:

- Vi glæder os også over Danmarks beslutning om at modtage flygtninge, der har behov for særlig medicinsk behandling og er klar til at arbejde sammen med ministeriet og diskutere yderligere detaljer om identifikation, udvælgelse og overførsel af flygtninge med særlige helbredsproblemer, som kunne genbosættes i Danmark for at modtage nødvendig behandling.

- En virkelig livreddende foranstaltning.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, kalder det en dårlig beslutning.

- Vi betragter det her som et løftebrud, i forhold til det Socialdemokratiet sagde i valgkampen, at de vil bevare den stramme udlændingepolitik.

/ritzau/