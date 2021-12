Regeringen har bestilt 65 millioner selvtest mod corona

Borgere skal i højere grad til at lære at teste sig selv i kampen for at nedbringe coronasmitte.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag på et pressemøde.

- Selvtest får nu en større plads i vores testindsats. Det skal blandt andet slå en ring om vores ældre og sårbare borgere.

- Regionerne får inden jul udleveret antigentest, så personalet på sygehusene kan blive testet, inden de skal møde på vagt, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er i øjeblikket mangel på hylderne i dagligvarebutikkerne, og mange går forgæves efter en selvtest.

Danmark har bestilt 65 millioner selvtest, som ventes leveret inden nytår.

De skal sendes ud til særligt kommuner, ældreplejen, sociale tilbud, skoler og daginstitutioner.

- Vi har bestilt 65 millioner selvtest til det offentlige. De kommer til Danmark efter nytår, der er et enormt pres på verdensmarkedet for selvtest.

- Så snart vi har dem, skal de ud og gøre gavn ved at knække smittekæder og beskytte vores sårbare borgere. Når de kommer, kan vi fra januar styrke testindsatsen endnu mere, siger Heunicke.

Direktør Lisbet Zilmer-Johns fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed understreger, at der er tryk på testsystemet i øjeblikket.

Derfor er det en god idé, at folk selvtester. Men i øjeblikket er hylderne tomme, erkender hun.

- Der er den mulighed at købe selvtest, selv om vi ved, at der er tomt på hylderne. De er ved at blive bestilt hjem.

- Brugen af selvtest er i høj grad et ekstra lag for at gøre det nemmere, at vi som samfund kan være så åbent som overhovedet muligt, siger hun.

Hun uddyber, at der er ventetid på PCR-test.

Derfor skal man kun bestille en tid til PCR-test, hvis man har symptomer, er nær kontakt eller har fået et positivt svar.

- Hvis du ikke kan afkrydse en af de tre ting, kan du tage en hurtigtest ved en af de private leverandører.

- Det er svært at få tid til en PCR-test lige nu, fordi mange er smittede, og fordi mange booker, fordi det er det, de plejer, siger hun.

/ritzau/