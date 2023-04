Regeringen har endnu ingen holdning til fravalg af kvindelige præster

SVM-regeringen har endnu ikke taget stilling til, om den vil fjerne en undtagelse fra ligebehandlingsloven, der giver menighedsråd lov til at frasortere kvindelige ansøgere, når der skal ansættes en præst.

Det oplyser kirkeminister Louise Schack Elholm (V) onsdag under et samråd i Folketingets Kirkeudvalg.

- Den nye regering har ikke dannet sig en holdning til spørgsmålet endnu, siger hun.

- Og jeg vil gerne tilføje, at der jo heller ikke er et akut og brændende behov for en afklaring af fremtiden for en regel, der har eksisteret siden ligebehandlingslovens vedtagelse i 1978, som kun anvendes yderst sjældent, og som ikke har forhindret, at over halvdelen af præsterne i folkekirken i dag er kvinder.

Louise Schack Elholm fortæller, at omkring 59 procent af præsteembederne i øjeblikket besættes af kvinder.

I august sidste år erklærede daværende kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sig klar til at se på, om tiden var løbet fra undtagelsen i ligebehandlingsloven.

Forinden havde et flertal blandt landets biskopper ytret, at folkekirken ikke længere skulle kunne kønsdiskriminere mellem mandlige og kvindelige præster ved ansættelse.

Kirkeministeren anslår, at undtagelsen er blevet anvendt et par gange i løbet af de seneste fem år.

SF har indkaldt til samrådet. Partiets ligestillingsordfører, Astrid Carøe, finder det på tide at komme af med undtagelsen.

- Det er det eneste område, hvor vi ansætter på det offentlige område, hvor man har mulighed for at vælge kvinder fra.

- Det er altså klokkeklar diskrimination, siger hun.

Louise Schack Elholm vil i den kommende tid lytte til parterne i sagen og deres forskellige argumenter for og imod at afskaffe undtagelsen.

- For mig er det vigtigt at få balanceret det her og derfor lytte til alle parter, før jeg tager endeligt stilling til det her, siger hun.

/ritzau/