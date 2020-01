Regeringen har offentliggjort liste over kommuners økonomi

På et møde i Finansministeriet har regeringen fremlagt, hvad udligning vil betyde for de enkelte kommuner.

- Vi har fået tallene for, hvor mange penge de enkelte kommuner skal aflevere eller får i gevinst. Men vi mangler fortsat en begrundelse for, hvorfor regeringen foreslår omfordelingen.

Sådan lyder det fra De Konservatives Rasmus Jarlov, efter han at fredag eftermiddag kom ud fra et såkaldt sættemøde i Finansministeriet. Her var samtlige Folketingets partier inviteret til at se de præcise tal i regeringens udspil til udligningsreform.

Udspillet blev ellers præsenteret torsdag. Men på pressemødet torsdag valgte regeringen at holde tallene tilbage. Dermed kunne vælgere, borgmestre og de øvrige partier ikke se, hvad udspillet vil betyde i kroner og øre for de enkelte kommuner. De tal er først blevet fremlagt fredag.

Tallene er afgørende, fordi nogle kommuner står til at skulle aflevere mange millioner kroner til andre kommuner. Flere borgmestre frygter, at det vil betyde mindre velfærd i deres kommune. Eller et højere skattetryk for borgerne.

Selv om partierne dermed før vælgerne fik indblik i tallene, holder regeringen dog fortsat oplysninger tilbage, mener Rasmus Jarlov.

- Der mangler en redegørelse for, hvorfor regeringen mener, at der er behov for ekstra udligning, og hvorfor der er nogle specifikke kommuner, der skal aflevere flere hundrede millioner kroner, siger Rasmus Jarlov.

