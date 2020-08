Regeringen har problem med utryghed men ingen forslag

Den socialdemokratiske regeringen siger onsdag, at der skal slås ned på utryghed. Løsninger er der dog ikke.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde onsdag på partiets sommergruppemøde, at der skal gøres noget ved utryghedsskabende adfærd fra ikke mindst unge indvandrere.

Men hvad, der kan gøres, svæver mere i luften. Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag efter gruppemødet.

- Vi har først og fremmest konstateret, at der er et problem. Og vi kan se, at det ikke bare berører mit område som justitsminister, men også en række andre områder.

- Vi vil gå til det med en fuldstændig åben dagsorden, når det kommer til mulige greb. Det vil være på tværs af ministerier, men også andre aktører, siger han.

Unge, der skaber utryghed, har i årtier været oppe på den politiske dagsorden. Gennem skiftende regeringer har fokus været på både en større social indsats og på hårdere straffe for kriminalitet.

1990'erne bød på SSP-samarbejde og unge-ambassadører, mens 00'erne og 10'erne bød på minimumsstraffe og straksdomme.

Med statsministerens egne ord onsdag har ingen endnu fundet en god løsning på problemet.

Regeringens forslag til det flerårige politiforlig ventes i næste uge. Her kan emnet komme op, for problemet eksisterer fortsat.

- Man kan ikke sige, at hvis vi nu ikke havde haft eksempelvis Ungdomskriminalitetsnævnet, hvordan havde situationen så set ud? Jeg tror de skridt, der har været taget, har været relevante nok.

- Men vi må også sige, at der stadig er et problem, der fylder meget, som vi nu håndterer, siger Nick Hækkerup.

Han mener, at løsningen skal findes mange steder og gentager, at han er åben over for alle muligheder.

- Vi har slet ikke taget stilling til, hvordan det kan løses endnu. Alle idéer er gode idéer, når vi skal finde ud af, hvad der skal til, siger han.

