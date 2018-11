Regeringen: Homoforfølgelse kan koste Tanzania bistand

Tanzanias ambassadør har stået skoleret i Danmarks udenrigsministerium, der overvejer støtten til landet.

Forligskredsen blandt den danske udviklingspolitik skal sammen med regeringen overveje, hvorvidt og hvordan Danmark fortsat skal levere støtte til det østafrikanske land Tanzania.

Det oplyser Udenrigsministeriet, hvor udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) arbejder fra.

Tanzanias ambassadør i Danmark, Dr. Willibrod Peter Slaa, var fredag indkaldt til møde i Udenrigsministeriet.

Dr. Slaa var indkaldt, efter at guvernøren i Tanzanias største by, Dar-es-Saleem, har opfordret borgere til angive homoseksuelle. Det er ulovligt i Tanzania at være homoseksuel. Det kan straffes med 30 års fængsel.

I en pressemeddelelse oplyser Udenrigsministeriet, at Dr. Slaa blev oplyst, at "man agter at drøfte situationen grundigt og overveje det samlede danske engagement i Tanzania."

Derfor har Ulla Tørnæs indkaldt forligskredsen på området samt partnere i civilsamfundet til en drøftelse.

Danmark har i forvejen tilbageholdt 65 millioner kroner i bistand til det østafrikanske land.

/ritzau/