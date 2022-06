Kvote 2-ansøgere skal bestå en optagelsesprøve for at komme i betragtning, lyder det i udspil fra regeringen.

Regeringen: Hver fjerde studieplads skal søges via kvote 2

Regeringen vil reservere 25 procent af pladserne på videregående uddannelser til ansøgere fra kvote 2.

Det fremgår af et udspil fra regeringen.

- Regeringen foreslår, at en vis andel af alle pladserne på alle uddannelser fremover skal udbydes via kvote 2, sådan at kvote 2 fremover reelt tilbyder en alternativ vej til alle uddannelser i Danmark, lyder det i udspillet.

Forhandlingerne om udspillet går i gang tirsdag eftermiddag på Christiansborg.

Ansøgerne i kvote 2 er den gruppe, der ikke har et højt nok karaktergennemsnit til at komme ind via kvote 1.

I kvote 2 kan for eksempel erhvervserfaring også tælle med i vurderingen af ansøgerne. I udspillet lægges der op til, at kvote 2-ansøgere fremover også skal bestå en national optagelsesprøve for at komme i betragtning til en studieplads.

Prøven skal teste ansøgernes sproglige, matematiske og logiske kompetencer.

Ud over prøven skal ansøgerne enten have gennemført en ungdomsuddannelse eller have fem års relevant erhvervserfaring.

Johanne Hansen Baadsgaard, der er formand for fagforeningen Djøf Studerende, giver regeringen ret i, at de unge er presset af karakterræs. Men hun tror ikke på, at yderligere test er løsningen.

- I værste fald kan der opstå en testindustri, som vi kender fra USA med den såkaldte SAT-prøve, siger hun i en skriftlig kommentar.

- Her er det helt almindeligt at betale for at blive gjort klar til testen og få adgang til tidligere års prøver. Det nuværende system er ikke perfekt, men det er bedre end alternativet.

I udspillet lægger regeringen også op til forandringer for kvote 1-ansøgere. Den del fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) om allerede ved Folkemødet i sidste uge.

Hun varslede blandt andet, at regeringen vil indføre et karakterloft, så adgangskvotienten ikke kan overstige 10.

- Det er godt, at man som ung har ambitioner og gør sig umage på sin ungdomsuddannelse. Men der skal være plads til, at man ikke får topkarakterer i alle fag, lyder det i udspillet.

Ifølge Djøf-formanden er et karakterloft på 10 stadig til den høje side.

- Det foreslåede karakterloft på 10 er stadig et meget højt snit, og derfor vil det ikke komme presset til livs. Og de, som får over 10 i gennemsnit, vil så kunne føle pres over yderligere test, siger hun.

